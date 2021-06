Le pagelle di Gosens: non è lo stesso giocatore che aveva incantato nella fase a gironi

Non è semplice per Robin Gosens la partita con l'Inghilterra, visto che dal suo lato gravita Saka. E infatti stavolta, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'esterno dell'Atalanta delude. Voto 5,5 per la Rosea: "Dovrebbe imporre la sua potenza, ma Trippier lo controlla a vista". Mezzo punto in meno per Corriere della Sera e Corriere dello Sport, mentre per Tuttosport - così come per noi di TMW - la sua prova è sufficiente, nonostante la sconfitta, pur scrivendo: "Non è lo stesso giocatore che a tratti aveva incantato nella fase a gironi".

I VOTI DI GOSENS

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6