Le pagelle di Immobile: bomber di razza, ora gioca 'da Mancini'. Può diventare il suo Europeo

vedi letture

Un gol, un assist e una rinascita nel 4-3-3 che non sembrava tanto congeniale inizialmente. Ciro Immobile difficilmente potrà dimenticare questo debutto a Euro2020, perché contro la Turchia risulta determinante. "Adesso gioca 'da Mancini'", scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7,5 in pagella. Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport, secondo cui questo "può diventare il suo Europeo". Voto 7 per il Corriere della Sera perché trova "un gol per lui fondamentale anche nell'ottica delle prossime partite" e anche per Tuttosport che lo rinomina "bomber di razza".

I VOTI DI IMMOBILE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7