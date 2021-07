Le pagelle di Immobile - L'impegno non di discute, inghiottito dalle geometrie spagnole

Dopo il Belgio, un'altra gara complicata per Ciro Immobile. Lotta e si sacrifica per la squadra, ma da un attaccante prolifico come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Con un 5 in pagella, l'attaccante della Lazio viene bocciato da Tuttosport: "L'impegno non è in discussione, ci mette qualcosa in più perché si sente in debito con la sorte, ma viene inghiottito dalle geometrie spagnole e non trova mai il modo di far sentire la sua presenza, una prestazione grossomodo in linea con quella vista contro il Belgio, si spera possa avere modo di riscattarsi nella partita più importante. Come dice Mancini, chi è più discusso, alla fine risulta decisivo. Speriamo". Insufficiente anche per il Corriere della Sera: "Le parole di Mancini ("il più criticato spesso decide le partite") lo caricano, ma i palloni sono pochi: si butta su quello buono di Insigne, costringe Laporte alla respinta. Un lavoro che dà frutti". Voto 6 sul Corriere dello Sport: "Più in partita rispetto ai quarti contro il Belgio, tocca pochi palloni, ma combatte e si danna l’anima, costringendo Busquets al giallo. Gli azzurri tentano di servirlo sul filo del fuorigioco. I segnali comincia a darli nella ripresa, Mancini lo toglie proprio quando sta prendendo coraggio e servirebbe il suo allungo in profondità. Sbagliato sostituirlo così presto".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5