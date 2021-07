Le pagelle di Kane: il 2-1 vale la gloria. Pericolo pubblico numero uno

Da quando si è acceso, Harry Kane non si spegne più. Il centravanti dell’Inghilterra segna ancora, nel 2-1 sulla Danimarca e sarà senza grossi dubbi il pericolo pubblico numero uno per la difesa azzurra nella finalissima di Wembley. 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che ne sottolinea il ruolo di raccordo tra i reparti: “Southgate ruba l’idea a Mourinho. Il 2-1 che porta l’Inghilterra in finale vale la gloria” . Mezzo voto in più per Tuttosport: “Avvia l’azione che porta al pareggio con una palla magica. Segna il gol del 2-1”.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

la Repubblica: 7

Corriere della Sera: 7