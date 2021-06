Le pagelle di Kjaer: il primo a schermare Eriksen, l’abbraccio alla moglie. Capitano vero

vedi letture

Suo malgrado, a Simon Kjaer è toccato essere protagonista di Danimarca-Finlandia. Il centrale del Milan, capitano della nazionale allenata da Hjulmand, ha preso in mano la situazione nei momenti di paura seguiti al malore accusato da Christian Eriksen. Ha evitato che il fantasista soffocasse togliendo la lingua dalle vie respiratorie, ha invitato i compagni a schermarlo e poi ha rassicurato Sabrina Kvist Jensen, la moglie del giocatore dell’Inter. Per tutte queste ragioni, noi di TMW abbiamo deciso per il 10 in pagella, una valutazione sostanzialmente condivisa da La Gazzetta dello Sport, che a Kjaer ha dato 9: “Gigantesco soprattutto negli attimi più drammatici, capitano vero”.

TMW: 10

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6