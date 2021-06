Le pagelle di Malinovskyi: male all'inizio, bene nei supplementari. Dà sostanza alla manovra

Entra dopo un'ora di gioco, appare un po' timido all'inizio, ma poi riesce ad incidere. Ruslan Malinovskyi non delude contro la Svezia e alla fine festeggia con l'Ucraina il passaggio ai quarti di finale. E' protagonista soprattutto nei supplementari con un paio di conclusioni, come scriviamo noi di TMW. Voto 6,5, come per La Gazzetta dello Sport: "Pasticcia un po', ma dà sostanza alla manovra". Sufficienze da Corriere dello Sport e Corriere della Sera, mentre per Tuttosport la sua prova è da 5,5: "Lontano dal centro delle operazioni".

I VOTI DI MALINOVSKYI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5