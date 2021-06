Le pagelle di Schick: decisivo più che mai, questa volta non deve dipingere capolavori

Il protagonista indiscusso dell'Europeo della Repubblica Ceca è senza dubbio Patrik Schick. Terzo gol per l'ex Roma, a segno su rigore contro la Croazia. E i quotidiani, giustamente, elogiano la prestazione della punta. Per La Gazzetta dello Sport, con un 7 in pagella, Schick è il migliore dei suoi: "Stavolta non ha bisogno di tirar fuori la tavolozza e dipingere capolavori. Gli basta il gomito di Lovren: rigore e gol". Stesso voto da Tuttosport: "Ancora un’ottima prova, da calcio dei pionieri il rigore segnato sanguinante e adesso sale a quota tre reti". 7,5 invece da TMW: "Decisivo più che mai in questo Europeo. Dopo la doppietta contro la Scozia va a segno su rigore, da lui stesso procurato, anche questo pomeriggio".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7