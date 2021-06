Le pagelle di Zielinski: bene, ma deve dare di più. Non è quello ammirato al Napoli

A Euro2020 non stiamo vedendo il Piotr Zielinski che abbiamo ammirato nell'ultima stagione al Napoli, la sua migliore in Serie A. Contro la Spagna non inventa molto, ma merita comunque la sufficienza secondo noi di TMW e La Gazzetta dello Sport: "Bene, ma da lui è lecito aspettarsi di più". Stessa cosa per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Il voto reale sarebbe sei meno meno. Deve dare di più".

I VOTI DI ZIELINSKI

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6