Il ct danese: "Sbagliato chiedere ai calciatori di scegliere. Non avremmo dovuto giocare"

Sono stati i giocatori della Danimarca a scegliere di riprendere la gara contro la Finlandia, dopo la grande paura per il malore occorso a Christian Eriksen. Il ct Kasper Hjulmand spiega come è nata questa scelta: “Sia io che i giocatori ci siamo assicurati che Christian stesse bene prima di prendere una posizione al riguardo. La UEFA ci ha dato due opzioni: o completare il match in serata o riprendere il giorno dopo (oggi, ndr) alle 12. Onestamente non credo che saremmo dovuti tornare in campo”.

Siete delusi che la UEFA non vi abbia fornito un’alternativa a giocare la partita?

“Guardando indietro, penso che sia stato sbagliato far scegliere ai giocatori tra le due possibilità. Erano in condizioni di stress e non sapevano come stesse il loro amico. Ho la sensazione che non avremmo dovuto giocare, magari saremmo dovuti solo salire sul bus e andare a casa. Ma è una cosa che penso ora, è stata una decisione difficile. Penso che sia stato sbagliato far scegliere ai calciatori. Io sono orgoglioso di loro, intendiamoci. Ieri abbiamo visto cosa è il calcio: spirito di squadra, compassione, amore. È stato anche un grande segnale".

