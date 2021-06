Il pres. della Federcalcio ungherese: "Chiedo sportività ai tifosi: non oscurate i risultati ottenuti"

Alle 18 scenderann in campo Olanda e Repubblica Ceca per il terzo degli ottavi di finale di Euro 2020. Sándor Csányi, presidente della Federcalcio ungherese, ha lanciato un appello ai tifosi magiari che si recheranno allo stadio per assistere alla sfida: "Chiedo a tutti di mostrare il proprio sostegno in modo sportivo sotto ogni aspetto, di astenersi dal fischiare gli inni nazionali, nonché dal mostrare qualsiasi comportamento discriminatorio che possa oscurare i lodevoli risultati raggiunti dalla nostra Nazionale e dai suoi tifosi".