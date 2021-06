Inghilterra-Germania, Marani: "Entrambe cercano ancora il proprio volto definitivo"

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida delle 18 fra Inghilterra e Germania: "La Germania è una squadra che per 80 minuti era praticamente fuori da questa partita, visto il girone. E' giusto sottolineare poi come da quel gruppo di ferro con Portogallo e Francia siano già uscite due squadre su due, adesso vediamo come se la gioca la Germania con l'Inghilterra. Sono due squadre che stanno cercando il proprio volto definitivo, cercano il momento giusto per sbocciare. Chissà, magari trovandolo potrebbero pure arrivare in fondo".