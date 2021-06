Inghilterra, ieri Rashford capitano per la prima volta: "Realizzato uno dei sogni da bambino"

vedi letture

Una grande emozione per Marcus Rashford. Ieri, infatti, l'attaccante del Manchester United ha indossato per la prima volta la fascia di capitano della Nazionale inglese. Un traguardo straordinario, come ha sottolineato a IPV: "È qualcosa che sogni da bambino, oggi sono riuscito a realizzare quel sogno. È stata una partita difficile (i Three Lions hanno vinto 1-0 contro la Romania, n.d.r.). Abbiamo dovuto lavorare sodo, restare uniti. Hanno fatto bene in fase di possesso e abbiamo cercato di pressare e riconquistare il pallone. Comunque siamo riusciti a creare molte occasioni".