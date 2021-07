Inghilterra, Kane: "Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo"

"Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. L'eccitazione è alle stelle, ma anche la tensione". Nessuna scaramanzia per Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra. "Giocare a Wembley - prosegue il calciatore del Tottenham ai microfoni della Uefa - rende l'occasione ancor più speciale ed importante. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e ad incoraggiarci. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio".