Inghilterra, Kane: "Triste non sfidare Eriksen. Gli daremo supporto". Pronta una maglietta

L'attaccante Harry Kane ha parlato della partita di domani tra la sua Inghilterra e la Danimarca che non vedrà tra i protagonisti Eriksen a causa del purtroppo noto malore avuto nella partita con la Finlandia di Euro 2020: "Sono un suo buon amico e per me sarà triste non poterlo vedere in campo domani. Ha avuto un ruolo fondamentale nella Danimarca di questi anni, quanto gli è successo è terribile. Ora però conta che stia bene e che recuperi. Sono certo che tornerà ad essere un faro per i danesi, domani gli mostreremo un messaggio di supporto dall'Inghilterra". Secondo le informazioni che circolano, dovrebbe essere una maglietta.