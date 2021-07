Inghilterra, l'amarezza di Henderson: "Fa ancora più male oggi, meritavamo di più"

"Fa ancora più male questa mattina, questa squadra meritava di più. È stato incredibile far parte di questa spedizione e vedere la gioia che ha portato ai tifosi in tutto il paese dopo circa 18 mesi molto difficili". Jordan Henderson, centrocampista inglese, affida al suo profilo Twitter tutta la sua delusione dopo la finale persa con l'Italia.

Hurts even more this morning, this team deserved more. Been incredible to be a part of this campaign and see the joy it’s brought fans around the country after a very tough 18 months or so. pic.twitter.com/7Zez7MCO2D

— Jordan Henderson (@JHenderson) July 12, 2021