Inghilterra, Mount: "C'è pressione su entrambe le squadre, ma dobbiamo iniziare forte"

vedi letture

Mason Mount, centrocampista dell'Inghilterra, è intervenuto su ITV per analizzare il match contro la Danimarca: "Conosciamo l'occasione che possiamo avere in questo match. Dobbiamo giocare ai massimi livelli, vogliamo arrivare in finale. C'è pressione su entrambe le squadre, ma dobbiamo iniziare forte. Giocheremo per i nostri tifosi".