Inghilterra, Southgate: "I giocatori sono stati fantastici, favoloso giocare semifinale a Wembley"

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ai microfoni di BBC ha parlato con euforia dopo la qualificazione alla semifinale di Euro 2020 con il poker all'Ucraina. "I giocatori sono stati fantastici. Penso ai ragazzi che non sono scesi in campo: Conor Coady, Ben Chilwell, Sam Johnstone, Aaron Ramsdale, sono quelli che hanno reso questa squadra vincente. Lo spirito nel gruppo è fenomenale. Nessuno di loro merita di essere escluso. Stanno tutti dando tutto in allenamento. Tutti i giocatori sono stati fantastici, stasera in tutto il girone sono stati fantastici. Sappiamo che in sette partite la squadra è così importante, cercando di dare una pausa alle persone al momento giusto. È favoloso per il nostro paese giocare una semifinale a Wembley".