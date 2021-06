Inghilterra, Southgate: "La sfida con la Germania arriva troppo presto. Vale più di un ottavo"

vedi letture

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia della sfida contro la Germania ha parlato ai microfoni della BBC dell’importanza della gara: “Questa partita è arrivata troppo presto, come per Belgio-Portogallo. Vale più di un ottavo di finale, ma è successo e dovremo scendere in campo per fare la storia. Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di questa sfida (riferimento all’eliminazione a Euro ‘96 NdR) anche se molti dei nostri tifosi a quel tempo non erano nemmeno nati. - continua Southgate – La Germania è forte, lo dicono i loro numeri. Hanno vinto quattro Mondiali e nelle loro fila ci sono sei giocatori che hanno vinto la Champions League. Non avranno paura di Wembley perché sono abituati a giocare a grandi livelli e per questo bisognerà preparare al meglio la gara. Rigori? Ci alleniamo sempre a tirarli dopo ogni seduta”.