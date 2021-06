Inghilterra, Southgate: "Primi o secondi? La strada per la finale di Euro 2020 è un'incognita"

Gareth Southgate, ct della Nazionale inglese, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria di ieri contro la Repubblica Ceca e il passaggio del turno dei Three Lions come primi della classe: "Abbiamo affrontato la partita con meno pressione perché eravamo già qualificati, ma volevamo vincere. Che tu arrivi primo o secondo, comunque non sai mai quanto possa essere difficile la strada verso la finale. A Wembley avremo il doppio dei tifosi che c'erano stavolta e sarà davvero fantastico. Con la Repubblica Ceca volevamo vincere, abbiamo trovato un avversario che si è rivelato ottimo con e senza palla, ma il nostro obiettivo era ottenere altri tre punti".

