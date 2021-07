Inghilterra, Southgate sicuro: "La pressione di Wembley? No, è solo una cosa positiva"

"Troppe pressioni giocando in casa a Wembley? No, è solo una cosa positiva e un privilegio giocare in casa". A due giorni dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, parla così a Sky Sport il ct Gareth Southgate: "Ci è piaciuto giocare a Roma ed è stato importante uscire dall’Inghilterra e giocare in un altro stadio meraviglioso, ma tornare a Wembley è stato magnifico. È un posto speciale che richiede anche tanto, ma nelle ultime due partite ci ha dato energie incredibili. Ci saranno anche tifosi italiani e sono contento: ci sarà una bella atmosfera".