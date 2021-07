Inghilterra, Stones aspetta l'attacco azzurro: "Voglio mettermi alla prova contro i migliori"

"L'attacco azzurro? Hanno qualità importanti. Ho giocato contro giocatori importantissimi, tra i migliori al mondo. Domenica mi metterò alla prova contro altri grandi giocatori ma è quel che vuoi fare da calciatore, metterti alla prova coi migliori". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "Chiesa? Non sto a parlare di singoli. Hanno un'ottima squadra, hanno qualità ed esperienza ed ecco perché sono in finale".

