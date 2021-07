Insigne, un pensiero per Spinazzola: "Mi dispiace, l'ho visto piangere. Per noi è fondamentale"

vedi letture

"Sono molto contento, al di là del gol. Grande prestazione di squadra, anche da parte di chi non ha giocato". Così a Sky Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell'Italia sul Belgio: "Mancini ha creato un grande gruppo. Spinazzola? Mi dispiace, l'ho visto piangere, spero non sia nulla di grave perché è fondamentale per noi".