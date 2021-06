Intensità altissima e un bel gol di Patrik Schick. Scozia-Repubblica Ceca è 0-1 all'intervallo

Primo tempo intenso, ricco di duelli individuali, quello andato in scena a Glasgow fra Scozia e Repubblica Ceca. Nei primi 15' si vede solo la Tartan Army, che grazie al dinamismo e alla corsa dei suoi interpreti mette in grossa difficoltà la difesa ceca. Poi, dopo qualche sofferenza iniziale, gli ospiti vengono fuori con Patrick Schick, sua la prima conclusione pericolosa della partita su assist di Jankto.

Il pericolo corso dà qualcosa in più agli uomini di Steve Clarke che fra il quarto d'ora e la mezzora confezionano due ottime occasioni: prima con una combinazione veloce a sinistra che porta al tiro (fuori) Dykes, poi con una frustata mancina di Robertson ottimamente parata da Vaclik. Hampden Park, grazie anche alle due occasioni, è una bolgia e spinge fortissimo. Almeno fino alla doccia fredda del 42': Coufal arriva benissimo sul fondo e mette dentro un ottimo pallone su cui irrompe Patrik Schick che anticipa due difensori e di testa segna la rete dello 0-1 che per il momento decide la gara.