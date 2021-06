Italia, -2 all'Austria: dubbio Verratti-Locatelli. Di Lorenzo e Acerbi titolari in difesa

Ancora due giorni e l'Italia tornerà in campo nella gara contro l'Austria valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Un solo grande dubbio per Roberto Mancini che deve scegliere tra Marco Verratti e Manuel Locatelli, per completare il centrocampo che avrà sicuramente in campo dal primo minuti sia Barella che Jorginho. Dubbio che potrebbe essere risolto poco prima della gara e in questo senso i prossimi allenamenti saranno decisivi. Francesco Acerbi prenderà invece il posto di Chiellini, con Di Lorenzo nettamente favorito su Toloi per il ruolo di terzino destro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.