Italia, caccia al biglietto per gli italiani a Londra: 22.500 i tagliandi disponibili per Wembley

L'Italia è pronta a tornare in campo sabato nell'ottavo di finale contro l'Austria a Wembley e in Inghilterra è partita la caccia al biglietto da parte degli italiani che vivono a Londra. Il prezzo dei ticket non è proprio per tutte le tasche: 125 euro quelli più economici e 185 quelli di categoria A. Tutti i possessori del biglietto dovranno effettuare un test Covid entro 51 ore dal calcio d’inizio. La partita si gioca alle 20 (ora locale) e i cancelli apriranno alle 17. All’interno dello stadio, bisogna indossare la mascherina, igienizzare la mani e rispettare le distanze. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.