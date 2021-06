Italia, i numeri fuori dal campo: oltre 42 milioni di telespettatori con uno share medio del 62%

Non sono solo i numeri in campo a certificare l'ottimo momento che regna attorno alla Nazionale. Sono oltre 42 milioni infatti i telespettatori che hanno gioito dall’inizio dell’Europeo insieme agli Azzurri, con uno share medio del 62% sommando gli ascolti di Rai e Sky. E anche sui social media la comunità che segue la Nazionale è aumentata di mezzo milione in pochi giorni, complice anche il lancio dei nuovi profili in lingua araba e cinese: "Quello italiano è un modello vincente in diversi ambiti - ha spiegato Gravina alla chiusura della prima fase di Euro 2020 e di Casa Azzurri a Roma - che trova un valore aggiunto grazie ai risultati sportivi".