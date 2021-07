Italia in finale, le aperture inglesi: "Italian job done! It's coming Rome, Jorginho ice cool"

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 00:23

L'Italia torna in finale di un Europeo dopo nove anni. La squadra di Mancini batte la Spagna ai calci di rigore, dopo una partita di grande sofferenza . In Inghilterra si aspetta la partita di stasera tra la squadra di Southgate e la Danimarca, ma intanto i maggiori portali fanno i complimenti agli azzurri. Ecco le principali aperture.

Aperture inglesi © foto di Michele Pavese

