Italia-Inghilterra, le previsioni metereologiche di Londra: pioggia senza vento a Wembley

Per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è prevista pioggia su Wembley. Di certo non è una novità in Inghilterra, anche in estate, ma quantomeno non dovrebbe esserci vento. Le previsioni metereologiche di Londra dicono che la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 17° e che sia prima che durante la partita c'è il 50% di probabilità di temporali.