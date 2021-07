Italia, Mancini: "Festeggeremo per quattro anni. Abbiamo lavorato duramente"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a Sky Sport dopo essere stato ricevuto, insieme ai giocatori, da Sergio Mattarella al Quirinale: "È iniziata adesso la festa, durerà per almeno quattro anni, per questo periodo di tempo saremo campioni d'Europa, siamo felicissimi. I ragazzi fanno bene a festeggiare: abbiamo lavorato duramente in questi anni. Dovevamo cercare di trovare qualche giovane che crescesse in fretta. Ci ha fatto piacere che Mattarella ci abbia detto che meritavamo di vincere anche prima dei rigori".