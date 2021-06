Italia, ora è il tempo delle scelte. Mancini: "Era un problema anche prima, ancora più difficile"

Ora sarà il tempo delle scelte per Roberto Mancini. Interrogato sul tema da Sky Sport nel post-partita, il ct azzurro ha così risposto: "Per me era un problema anche prima, ora sarà ancora più difficile. Ci sono giocatori recuperati bene, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno per quanto fatto fino ad ora. Contare su tutti è importante".