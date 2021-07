Italia-Spagna, l'arbitro sarà il tedesco Felix Brych: diresse la finale di Cardiff

Sarà il tedesco Felix Brych, ieri direttore di gara di Ucraina-Inghilterra, l’arbitro di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020 in programma martedì 6 luglio a Wembley. A coadiuvarlo, i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea; quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz. Si tratta dello stesso arbitro che arbitrò la finale di Champions giocata a Cardiff tra Juventus e Real Madrid, con i bianconeri più di recente ha diretto la gara contro il Valencia in cui venne espulso Cristiano Ronaldo. Ventisette i precedenti complessivi con le squadre italiane, compresa la nazionale: dodici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Ultimo arbitraggio con la nazionale in Nations League, l'1-0 all'Olanda di settembre 2020.