Kane festeggia dopo il primo gol di Euro2020: "Giornata splendida, bello farne parte"

Harry Kane ha trovato il suo primo gol a Euro2020, nel successo per 2-0 dell'Inghilterra sulla Germania. Questo il suo pensiero a UEFA Tv: "Una giornata splendida per tutti noi. Avevamo molta pressione per questa partita, l'aspettavamo da tanto tempo. L'aver giocato così, l'aver vinto 2-0 e l'aver mantenuto la porta inviolata... il tutto in uno Wembley così. E' stato incredibile essere parte di tutto ciò".