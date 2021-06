Konsel: "Arnautovic? Se sta bene fa la differenza. La Roma non sbaglia a seguire Kalajdzic"

vedi letture

"L'Austria è una bella squadra, molto forte a centrocampo, con Laimer, Schlager e Grillitsch, non sarà facile per l'Italia. Il punto di forza è il centrocampo, anche la difesa è solida. L’attacco è così e così". Parla così Michael Konsel, ex portiere della nazionale austriaca e della Roma, nell'intervista al Corriere dello Sport: "Questo Kalajdzic è giovane, farà una bella carriera, è alto, bravo di testa e con i piedi. Tecnicamente è forte, ha doti di opportunista in area, ha il gol nel sangue. Prima di andare allo Stoccarda, anche all’Admira ha fatto benissimo. Se la Roma lo segue non sbaglia".

Il titolare è Arnautovic. "Non è facile giocare contro di lui per nessun difensore. Fisicamente è forte, ha fantasia, fa cose che a volte non si capiscono. E’ stato giovanissimo all’Inter, con Mourinho. Fece poche partite ma festeggiò anche lui il Triplete. Ha qualità, ma ha giocato in Cina e ha fatto pochi allenamenti. Se sta bene è capace di fare la differenza. Io penso che in attacco giochi lui, l’Austria sarà la stessa che ha battuto l’Ucraina".