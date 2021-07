L'estate d'oro degli svincolati: ad alzare Copa America ed Euro2020 sono due 'senza squadra'

vedi letture

Incredibile, ma vero: l'estate 2021 verrà ricordata come quella del ritorno al successo di Argentina e Italia, ma anche come quella del trionfo degli "svincolati". Sia Giorgio Chiellini che Lionel Messi, rispettivamente capitani di Italia e Argentina, hanno alzato le coppe di campioni d'Europa e del Sud America da calciatori senza squadra. Per entrambi è già pronto il rinnovo contrattuale, ma la particolarità di essere tra i grandi protagonisti dei successi più prestigiosi della stagione e anche senza contatto, rimane.