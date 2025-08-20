La Fiorentina vuole adeguare il contratto di Kean a settembre: 4,5 milioni non bastano

La Fiorentina è pronta ad adeguare il contratto di Moise Kean. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante azzurro ha rifiutato in estate la corte araba ed ha scelto di restare a Firenze, von i viola che a settembre gli adegueranno il contratto. Non basteranno i 4 milioni e mezzo che il club di Rocco Commisso, innamorato del suo gioiello, propone. Ci vorrà di più, perché gli arabi ne offrivano 15 a stagione, ma l’intesa si troverà, perché c’è la volontà da parte di tutti.

Ora c’è l’esame del Polissya. Kean sa bene che in questa seconda parte di agosto dovrà fare gli straordinari. Da qui al 31 lo attendono quattro partite, comprese le due di A contro Cagliari e Torino, e almeno tre dovrà giocarle.

Intanto il suo compagno di reparto, Edin Dzeko, ha parlato al Corriere dello Sport

"Non sono tornato per fare il vecchietto che sta lì, leggero e spensierato. Io mi sento bene, la testa è quella di sempre, e anche i piedi. Non sarò velocissimo, ma non sono mai stato uno dai movimenti rapidi. Curo molto il mio corpo, l’alimentazione. Un tempo a 33, 34 anni uno era arrivato. Le cose sono cambiate. A 39 faccio ancora dieci, undici chilometri a partita".