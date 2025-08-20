Fiorentina, i convocati per il Polyssia: out Beltran, verso il CSKA Mosca

Sono venticinque i calciatori convocati da Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, per la gara che domani - fischio d’inizio alle 20, ritorno a Firenze il 28 agosto, giovedì prossimo, alla stessa ora - vedrà i viola impegnati con il Polyssia, nell’andata dei preliminari di Conference League.

La grande assenza è quella di Lucas Beltran. L’attaccante argentino aveva chiesto del tempo per riflettere sulla proposta del CSKA Mosca, dando implicitamente un’apertura alla proposta del club russo. L’assenza dalla lista diramata dai toscani conferma la possibilità di una cessione ormai imminente, dopo che il giocatore era stato comunque inserito (come un altro potenziale partente quale Fortini) nella lista consegnata alla UEFA per questo turno della competizione. Out anche Alessandro Bianco, altro centrocampista della Viola in odore di cessione in questa sessione di calciomercato.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati da Pioli.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm

Attaccanti: Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri.