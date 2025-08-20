Torino, Zapata: "Ho avuto imprevisti durante il recupero, si sono allungati un po' i tempi"

Duvan Zapata, attaccante e capitano del Torino, è stato intervistato da Sky Sport a margine dell'evento dedicato a fotografie e autografi per i tifosi, insieme a Guillermo Maripan, alla Rinascente, nel pieno centro di Torino.

Ha detto il bomber granata, già rientrato in campo nella sfida di Coppa Italia con il Modena e pronto a ripetersi anche contro l'Inter, all'emittente satellitare: "In questi mesi ho lavorato per essere pronto per l'inizio di questo campionato. Sapevo che era difficile esserci già alla prima, ma dopo tanti sforzi sono contento di essere a questo punto. Ho avuto imprevisti durante il recupero, si sono allungati un po' i tempi ma ho lavorato tanto".

Nell'intervista con TMW, invece (leggi qui) Zapata ha anche ricordato l'emozione di essere salito al Colle di Superga da capitano: “Sono un essere umano: al colle è stata una grande emozione, e l’ho vissuto da capitano…C’ero già stato al mio primo anno, con capitano Buongiorno, e già lì erano state grandi emozioni. Ma da capitano è stata un’esperienza molto bella, che porterò per sempre dentro di me. Pensare che anche quest’anno dovrò farlo già mi emoziona, sono onorato di aver vissuto questa commemorazione".