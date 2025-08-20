Ufficiale Avellino, ecco il rinforzo in difesa. Dall'Inter arriva a titolo definitivo Fontanarosa

La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità, per l'Inter fa sapere di aver perfezionato la cessione di Alessandro Fontanarosa all'Avellino, con il giocatore classe 2003 che si trasferisce in Irpinia a titolo definitivo.

Ecco la nota diffusa dal club milanese:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Alessandro Fontanarosa all'U.S. Avellino 1912.

Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo".

Si attende poi il comunicato dell'Avellino, per conoscere quelli che saranno gli estremi del contratto tra la società irpina e il difensore. Che comunque già nella giornata di ieri, come aveva fatto sapere la società, si era allenato agli ordini di mister Raffaele Biancolino grazie al nulla osta concesso proprio dalla formazione nerazzurra.