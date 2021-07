L'Inghilterra si inginocchia, l'Ucraina no: fischi dei tifosi ucraini all'Olimpico

Fischi all’Olimpico per la nazionale inglese, al momento dell’inginocchiamento di Kane&Co: parte dei tifosi ucraini, presenti in curva nord nei distinti lato Tevere. La nazionale guidata da Shevchenko, per la cronaca, non ha aderito (come del resto in tutto l’Europeo) alla campagna.