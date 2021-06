La Francia vince l'ultima amichevole pre-Euro 2020 ma Benzema è a rischio: uscito in lacrime

La Francia conclude al meglio sul campo il cammino di avvicinamento a Euro 2020, vincendo 3-0 in amichevole contro la Bulgaria (gol di Griemzann al 29’ prima della doppietta di Giroud in 7’ tra 83’ e 90’), anche se l’attenzione di tutto il popolo dei Galletti non può che andare nei confronti di Karim Benzema, uscito dolorante alla gamba destra a fine primo tempo. L’Europeo dell’attaccante del Real Madrid sembra a fortissimo rischio, come testimoniato anche dalle telecamere della partita, che l’hanno ripreso distrutto in panchina, confortato tra le copiose lacrime da compagni e membri dello staff.