La stampa belga esalta la difesa: "Pericolo Ronaldo neutralizzato e non pervenuto"

Sarà il Belgio di Roberto Martinez l'avversario dell'Italia nei quarti di Euro 2020. Lukaku e soci hanno battuto per 1-0 il Portogallo nella sfida disputata ieri sera e confermano di essere tra le squadre favorite per la vittoria finale. Il portale belga nieuwsblad.be sottolinea che la qualificazione è stata a lungo in bilico e che alla fine c'è stato qualche brivido. Il gol del meno noto degli Hazard, però, unito alla splendida prestazione della difesa, può bastare: "I difensori dei Red Devils neutralizzano la temuta stella mondiale. Il 'pericolo Ronaldo' non è pervenuto", si legge.