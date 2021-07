Le pagelle dell'Inghilterra - Il gol di Shaw e super Kane non bastano: decisivo l'errore di Saka

Pickford 6,5 - Quando commettono una sbavatura ci mette le manone come sulla conclusone di Chiesa. Nel secondo tempo è meno preciso ma comunque efficace. Incolpevole sulla rete azzurra. Para il rigore a Belotti e Jorginho ma non basta.

Walker 6 - Più accentrato rispetto alle ultime uscite all’Europeo, forma una diga importante con Stones e Maguire. Lo si trova anche a metà campo per impostare l’azione (Dal 120’ Rashford 5,5 - Entra per tirare il rigore ma lo sbaglia).

Stones 6,5 - Gioca sempre d’anticipo su Immobile rendendolo di fatto inoffensivo. Padrone assoluto dell’area di rigore, fa valere la sua forza fisica.

Maguire 6,5 - Sui palloni vaganti all’interno dell’area c’è sempre lui. Presenza costante nella difesa di Southgate e incubo degli attaccanti azzurri. Segna il suo rigore.

Trippier 6,5 - E’ la mossa a sorpresa di Gareth Southgate e lui lo ripaga subito con un cross pennellato sul secondo palo che Shaw ribadisce alle spalle di Donnarumma (Dal 71’ Saka 6 - La sua velocità spesso mette in difficoltà la difesa azzurra ma alla fine punge meno del dovuto. Suo l’errore decisivo dal dischetto).

Phillips 6,5 - Cemento davanti alla difesa. Se l’Inghilterra in tutto il torneo ha subito solo due gol e su palla inattiva lo deve a questo ragazzo e al lavoro di copertura che fa con Rice.

Rice 6,5 - L’introduzione è la stessa di Phillips. Lotta e combatte in mezzo al campo recuperando tanti palloni e facendo tanta pressione sui giocatori azzurri (Dal 75’ Henderson 6 - Prova a gestire la manovra ma non sempre è preciso. Esce alla fine dei tempi supplementari. Dal 120’ Sancho 5,5 - Come Rashford entra in campo per calciare il rigore ma il tiro viene neutralizzato da Donnarumma).

Shaw 7 - Il primo pallone che tocca se lo ricorderà per tutta la vita. Vede scendere il cross di Trippier e punisce Donnarumma con una conclusione al volo.

Mount 6 - Cerca sempre lo scambio con Sterling giocando sull’intero fronte d’attacco inglese per non dare punti di riferimento alla difesa azzurra. In ritardo solo sul colpo di testa di Verratti da cui nasce il gol dell’Italia (Dal 101’ Grealish 6 - Fa vedere delle buone giocate palla al piede. Aiuta anche la retroguardia quando attacca l’Italia).

Sterling 5,5 - Si muove bene fra le linee cercando anche l’area di rigore. Fisicamente duella molto con Bonucci venendo comunque arginato dalla retroguardia di Mancini. Si tuffa in area nella ripresa ma questa volta Kuipers non abbocca.

Kane 7 - E’ l’uomo ovunque, è l’anima di questa Inghilterra. Lo si trova a giocare in ogni angolo del terreno verde pronto a dare una mano ai compagni. Inizia l’azione che porta al gol di Shaw. Segna il suo tiro dal dischetto.

Southgate 6,5 - Cambia lo schieramento della sua squadra affidandosi nuovamente alla difesa a tre con Trippier in campo al posto di Saka mandando in tilt il giocattolo azzurro per un tempo. La sua nazionale comunque si arrende agli azzurri dopo i rigori.