Le pagelle della Croazia - Modric eterno. Orsic entra e cambia la partita. Rebic delude

vedi letture

Croazia-Spagna

Livakovic 5,5: Non può certo prendersi la colpa dei 5 gol subiti anche perché non commette nessun errore vistoso. Ma sono sempre 5 gol.

Juranovic 5,5: Dalla sua parte gli spagnoli attaccano con maggiore continuità e non ha il passo per attaccare. (Dal 74' Brekalo 5,5: Viene schierato terzino e dà vivacità sulla destra. Grave il mancato intervento su Morata che permette allo juventino di segnare un gol pesantissimo).

Caleta Car 5: Si batte con grande forza e fisicità, ma su Morata spesso gioca con affanno.

Vida 6: La solita esperienza internazionale. Anche per gli spagnoli è difficile incrociare i tacchetti con il difensore del Besiktas. Non molla mai, nemmeno dopo 120 minuti.

Gvardiol 5: Che sia uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo è chiaro a tutti, ma l'errore sul gol di Ferran Torres, all'Europeo, è imperdonabile.

Modric 6,5: Impossibile levargli la palla dai piedi quando ne è in possesso. Viaggia a una velocità mentale troppo rapida anche per i compagni. La guida assoluta di questa squadra. (Dal 114' Ivanusec S.V.).

Brozovic 5,5: Pronti via e fa capire subito agli spagnoli che dalle sue parti non si scherza. Furbo nei falli ma poco nel gioco con la squadra che subisce molto il gioco della Spagna. Non sale mai in cattedra. (Dal 79' Budimir 5: Sbaglia un gol che avrebbe potuto riaprire la gara nel corso dei supplementari. Un errore pesante).

Kovacic 6: Dovrebbe essere l'altro faro della manovra ma si accende troppo a intermittenza. Diventa invisibile col passare dei minuti.

Vlasic 5,5: Il più pericoloso in attacco e anche il più vivo nel primo tempo. Nella ripresa si vede pochissimo. (Dal 79' Pasalic 7: Si fa trovare pronto nel solito inserimento. Grande gol che permette alla Croazia di andare ai supplementari).

Petkovic 5: Difficile fare a sportellate mentre gli avversari palleggiano senza sosta. Non la vede mai. (Dal 45' Kramaric 6,5: Dà maggiore peso all'attacco, entra in tutte le azioni principali).

Rebic 5,5: Quando taglia verso l'area, la difesa spagnola balla. Il problema è che lo fa una volta ogni tanto e alla Croazia non basta. (Dal 67' Orsic 7,5: Entra e cambia l'esito del match. Un assist e un gol, peccato per i tempi supplementari e quel tiro che non è sceso abbastanza).

Dalic 6,5: È già entrato nel cuore dei tifosi croati con la finale dei mondiali, ci rimarrà anche dopo questa sfida clamorosa. I cambi funzionano, ha la sfortuna di non trovare il gol del 4-3 nel corso del primo tempo supplementare. Ma la sua Croazia è una realtà, pur essendo uno dei paesi più piccoli a partecipare all'Europeo.