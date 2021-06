Le pagelle della Turchia - Calhanoglu non si fa vedere, Under nemmeno. Male Demiral

vedi letture

Cakir 6,5 - Il passivo poteva essere maggiore. Col punteggio già compromesso la Svizzera inizia a sparare da ogni posizione, quando può ci mette la mano. Ma il primo tiro di Shaqiri era praticamente imparabile.

Celik 4,5 - Serata da dimenticare, dalle sue parti Zuber fa quello che vuole. Non affonda mai, perde parecchi palloni e gira a vuoto.

Demiral 5 - L’autogol con gli azzurri è stato il preludio a un Europeo da dimenticare. Diversi errori anche nell’ultima sfida, Seferovic domina in area di rigore. Il ragazzo si farà, ma nelle competizioni internazionali bisogna necessariamente alzare l'asticella.

Soyuncu 5 - La fotografia perfetta che rappresenta il suo match sta nell’intervento su Xhaka: tackle in ritardo, non riesce mai ad arrivare coi tempi giusti. Pecca anche nella specialità della casa, sui palloni alti l'attacco svizzero arriva sempre per primo.

Muldur 6,5 - Da oggi il suo nuovo nemico si chiamerà Sommer. Nel primo tempo calcia in tutti i modi possibili, ma il numero uno svizzero intercetta tutte le conclusioni. Ma almeno ci prova fino al 90'.

Ayhan 5 - Inizia la sfida scaricando una conclusione violenta verso la porta di Sommer. Da quel momento in poi sparisce, gira parecchio a vuoto. (Dal 64’ Yokuslu 5,5 - Quando entra in campo il morale è già parecchio basso, non incide come avrebbe dovuto).

Under 5,5 - Si accende ad intermittenza: quando prende palla e punta l’uomo è sempre pericoloso ma serve maggiore costanza per poter incidere in una sfida simile. (Dall’80’ Karaman s.v.).

Tufan 5,5 - Poteva fare sicuramente qualcosa di più. Dalle sue parti gravitano Xhaka e Freuler, si fa spesso trovare tra le linee di passaggio. (Dal 64’ Yazici 6 - Le azioni non sono mancate, ma predica letteralmente nel deserto).

Kahveci 6,5 - Fino al gol fatica parecchio, poi sfodera una conclusione violenta dove Sommer non può farci nulla. La vittoria non è arrivata, ma almeno si porta a casa una gioia personale. (Dall’80’ Kokcu s.v.).

Calhanoglu 5 - Dove sei Hakan? Il trequartista del Milan doveva trascinare una nazionale promettente nei singoli, ma non riesce mai ad entrare in partita. Un paio di palloni distribuiti, ma niente di particolare. (Dall’85’ Tokozi s.v.).

Yilmaz 6 - Un paio di occasioni non sfruttate, ma i compagni lo servono pochissimo. Lotta e scalcia, ma nessuno lo segue. Ci prova fino alla fine della sfida, l'atteggiamento è quello giusto.

Senol Gunes 5 - Il modulo lascia parecchie perplessità, gli interpreti anche. Ma manca soltanto una cosa: la fame di vincere. Poco carattere, la mancanza di esperienza ha fatto il resto. La Turchia saluta Euro 2020 con un gol fatto e otto subiti. Ma soprattutto con zero vittorie.