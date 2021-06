Le probabili formazioni di Croazia-Spagna - Morata ancora titolare, Dalic perde Perisic

Tempo di ottavi di finale per Croazia e Spagna. I ragazzi di Luis Enrique sono favoriti nonostante qualche difficoltà nel girone di qualificazione. Croazia che ha perso Perisic per Covid e parte un gradino sotto gli spagnoli nella scala dei pronostici. La Spagna ha vinto quattro degli otto precedenti contro la Croazia, ma Modric e compagni hanno vinto due delle ultime tre partite, compreso il successo per 2-1 nella fase a gironi di EURO 2016

COME ARRIVA LA CROAZIA - Brutte notizie per la Croazia. Non sarà della partita Ivan Perisic, positivo al Covid e già in isolamento. Lovren invece deve scontare un turno di squalifica. Per il resto il ct Dalic dovrebbe schierare un 4-3-3. Juranovic e Gvardiol occuperanno le corsie con l'esperto Vida e Caleta-Car ad agire da centrali. Centrocampo con l'interista Brozovic, Modric e Kovacic. Tridente con Vlasic e Rebic ad affiancare Petkovic.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Luis Enrique dovrebbe confermare la formazione vista l'ultima partita con Busquets in cabina di regia. Ancora fiducia in attacco a Morata, criticato e minacciato dopo il rigore sbagliato contro la Slovacchia. Al suo fianco Sarabia e Moreno. Difesa confermata con Erik Garcia e Laporte centrali, capitan Alba a sinistra e Azpilicueta sulla destra.