Capitan Chiellini in conferenza: "Siamo pronti: c'è tanto entusiasmo"

E' Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia e della Juventus, a presentare la gara di domani contro la Turchia in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico di Roma. A meno uno dall'esordio azzurro, è lui a parlare al fianco del commissario tecnico Roberto Mancini.

L'Italia è pronta a gestire le aspettative e a superare le difficoltà? "Penso che siamo pronti, ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni possibili. Arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti".

E' la volta buona? "Passo la parola al mister, ne riparliamo alla final for a Wembley se ci saremo...".

Sulla voglia di riscatto "La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c'è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. Non sapete in quanti, in questa settimana, si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da 5 anni. Non vediamo l'ora di scendere in campo e vivere queste emozioni".

Sull'emozione della prima "E' ancora più strano giocare l'inaugurazione. Se inizi vedendo altre gare è forse passata ma vale per noi e per loro. Sarà una grande serata piena di emozioni, la vivremo come ha detto il mister: con la spensieratezza di un gruppo che vive con professionalità e un pizzico di follia necessaria per fare qualcosa di grande".

