Lukaku: "Giusto fare un corso di primo soccorso ai calciatori. Vedete cos'ha fatto Kjaer"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, l'ha già annunciato: in Italia si lavora ad un corso di primo soccorso per i calciatori, dopo quanto accaduto a Christian Eriksen al Parken sabato scorso. E per Romelu Lukaku è giusto che sia così. Il totem dell'Inter, alla vigilia di Danimarca-Belgio, ha presentato la partita in conferenza stampa, toccando anche questo tema: "Se vedete cos'ha fatto Kjaer per Eriksen è molto, molto importante. Con un corso di primo soccorso per i calciatori tutti noi sapremmo cosa fare in situazioni del genere".

