Marco Rossi: "Gli azzurri se la giocano con tutti. Tornare in Italia? Servono conoscenze"

Raggiunto dal Corriere della Sera, Marco Rossi, compagno di squadra di Roberto Mancini alla Sampdoria e oggi ct dell’Ungheria che domani sera esordirà a Euro 2020 contro il Portogallo, vede un futuro roseo per la Nazionale: “Con Roberto l’Italia ha cambiato totalmente il modo di interpretare le partite, c’è da essere ottimisti. Nella singola partita gli azzurri se la giocano con tutti”.

Telefonate dall’Italia?

“Solo dall’ex presidente del Lumezzane che mi diede la prima opportunità in C1. Per poter avere chance di allenare in Italia devi avere requisiti o conoscenze che non ho saputo coltivare”.