Mourinho avvisa l'Inghilterra: "Danimarca difficile sa superare. Hojbjerg fondamentale"

“La Danimarca giocherà con una squadra molto compatta, soprattutto a livello centrale, molto fisica ed esperta”. Ospite come di consueto di TalkSport, José Mourinho dice la sua sulla semifinale tra Inghilterra e Danimarca: “Credo che quel blocco di cinque, più Schmeichel dietro di loro, sarà probabilmente difficile da superare. Penso che cercheranno di non concedere e poi proveranno qualcosa in contropiede. Questo è il tipo di partita in cui l'Inghilterra avrà il compito di avere l'iniziativa. I danesi sono freddi per mentalità e per come sono realmente. Al momento sono molto più rilassati della squadra inglese".

Tra i suoi giocatori preferiti, Hojbjerg, accostato peraltro alla Roma in sede di calciomercato.

“Porta alla squadra tattica e mentalità. Fisicamente è molto forte e dà un grande equilibrio grazie alla sua potenza. Con il pallone è migliore di quello che la gente può immaginare e se gli viene data un po' di libertà può andare a segnare. È un giocatore molto importante per loro. Non sa cosa sia la pressione e non la sente. Questa è la sua natura. Le persone che giocano vicino a lui, respirano quella mentalità che ha".