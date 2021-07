Non bastano 90' per la prima semifinalista: Shaqiri fa pari, Svizzera-Spagna ai supplementari

Il primo tempo è stato di marca spagnola, il secondo quasi interamente di marca svizzera. E così per decretare la prima semifinalista di Euro 2020 non bastano i tempi regolamentari: Svizzera e Spagna sono sull'1-1, prima l'autogol di Zakaria, poi la rete di Shaqiri, e sono costrette ai supplementari.

Spagna stanca. Nella ripresa cominciano a vedersi tutti gli sforzi profusi dalla Spagna nell'ottavo di finale con la Croazia, durato 120 minuti. I big perdono lucidità, il gioco comincia ad essere più compassato e di occasioni interessanti neanche più l'ombra. Cresce così la Svizzera, che come al solito esce alla distanza, e va vicina al gol con il colpo di testa di Zakaria, soffiato a lato da un immobile Unai Simon. Zuber ha un altro squillo per gli elvetici, ma il portiere è ancora attento.

Pari e rosso. Il pressing dei ragazzi di Petkovic aumenta sempre più, fino ad arrivare all'azione del gol: Pau Torres e Laporte pasticciano e regalano il pallone a Freuler, che resta lucido e serve Shaqiri in area; a tu per tu con Unai Simon l'ex Inter non perdona e sigla l'1-1. Non c'è reazione da Jordi Alba e compagni, anzi. Ma la gara diventa meno complicata quando Oliver, a dodici dalla fine, espelle Freuler per una scivolata ai danni di Moreno. E' di fatto l'ultimo brivido, perché poi la Svizzera si chiude e la Spagna non sfonda. Si va ai supplementari.

